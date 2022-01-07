أول ظهور لـ حسن الرداد مع إيمي سمير غانم بعد شائعات الانفصال (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، اليوم، فيديو مع زوجها حسن الرداد، عبر خاصية «استوري» على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

ويشهد هذا الظهور الأول الذي يجمع حسن وإيمي بعد انتشار العديد من الشائعات حول انفصالهما.

واحتفلت إيمي خلال الأيام القليلة الماضية بعيد ميلاد زوجها حسن الرداد، من خلال باقة ورود على شكل قلب، ونشرها الأخير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لينفي بها شائعة انفصاله عن إيمي.

حسن الرداد يرد على شائعات انفصاله

حسم الفنان حسن الرداد الجدل، حول انفصاله عن إيمي سمير غانم، كذلك اعتزالها الفن في تصريحات تليفزيوينية على هامش مشاركته في موسم الرياض الترفيهي من خلال عرض مسرحية “في نص الليل”.

وقال حسن الرداد: «أنا وإيمي لم ننفصل وحياتنا رائعة سويًا ولكننا أكثر ثنائي فني يطلق عليه الشائعات من آنٍ لآخر».

حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن

وعن اعتزال إيمي للفن، قال حسن الرداد إنّ زوجته لم تعتزل، ولم يعد يمر أسبوع حتى تنطلق الشائعات، مشيرا إلى أنه لم يقرأها ويتركها تموت، ولكن هناك أمورا من الضروري الرد عليها».

إيمي سمير غانم تعود للظهور

وخلال هذه الفترة، تحاول إيمي، الظهور مجددا بعد غياب دام لأشهر طويلة بسبب وفاة والدها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، وذهبت لأداء مناسك العمرة وحرصت على مشاركة جمهورها بمجموعة من الصور والفيديوهات من السعودية.

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