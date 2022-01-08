بعد الاعتداء الجنسي والتعدي عليهن بالضرب.. غلق دار للفتيات دون مأوى وحضانة إيوائية لـ محمد الأمين

ابو ظبي - احمد الجزار - نفَّذت لجنة وزارة التضامن الاجتماعي قرار الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بغلق دار الأيدي الأمينة للفتيات بلا مأوى بمحافظة بني سويف، بنشاطيها لإيواء “الفتيات والأطفال الأيتام وبلا مأوى” والتابعة لمؤسسة الأمين للتنمية الاجتماعية المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين.

تضامن بني سويف

وتجاهلت اللجنة تقرير مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، الذي أفاد بأنه تم تلافي ملاحظات لجنة وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن والتي أوصت بغلق الدار لوجود نشاط آخر مُفعل بذات المقر، وأنه تم فصل النشاطين وأصبح كل نشاط بمدخل منفصل من الشارع الخارجي، وكل نشاط أصبح مستقلًا عن الآخر سواء في السكن أو المعيشة.

تقرير تضامن بني سويف

وكانت “فيتو” حصلت على صورة ضوئية من تقرير اللجنة المشكلة بقرار من محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بشأن تضرر مؤسسة مستقبل الأمين للتنمية الاجتماعية المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين، من قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بغلق دار الأيدي الأمينة للفتايات بلا مأوى.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن تم تلافي الملاحظات الواردة من الإدارة العامة للدفاع الإجتماعي بالوزارة، وقد تم إعادة هيكلة الدار ووضع أسرة بكل الحجرات حسب مساحتها، موضحة أنه يوجد تأهيل لكل الفتايات بدليل أن معظمهم كانوا خارج التعليم وتم إلحاقهم بالتعليم، فضلًا عن وجود تأهيل نفسي لهن إضافة إلى الانشطة التربوية والترفيهية والرياضية والدينية والثقافية التي تساعد على دمج الفتايات بالمجتمع.

وجاء بتقرير اللجنة أن المذكورة دعاء حافظ أنور ـ الوارد اسمها بتحقيقات النيابة العامة ـ غير موجودة بالدار ولا يوجد أي مستندات تخص المذكورة أو بسجلات المؤسسة أو المديرية ما يفيد تواجد المذكور في بني سويف “وأُرفق بالتقرير إفادة من المؤسسة عن موقف المذكورة”.

غلق دار الأمين

يُذكر أنه تم غلق الدار بناءً على مذكرة رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بموافقة وزيرة التضامن، على طلب الإدارة بغلق دار الأيدي الأمينة للفتايات بلا مأوى، بعد زيارة ميدانية للمؤسسة، نظرًا لوجود نشاط آخر مُفعل بذات المقر متمثل في ـ مؤسسة حضانة إيوائية ـ بمكان واحد وأن المصلحة الفضلى للأطفال المقيمين بنشاط أطفال بلا مأوى ونشاط الحضانة الإيوائية تقتضي سحب أحد النشاطين.

حبس محمد الأمين

وكانت نيابة القاهرة الكلية أصدرت قرارًا بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم ١٨٨ / ٢٠٢٢ بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور.

وكانت مأمورية أمنية رفيعة المستوى داهمت مكان إقامة المتهم وتم اقتياده إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وخلال التحقيقات التى استمرت عدة ساعات حاول المتهم إنكار الاتهامات المنسوبة إليه.

وجهت جهات التحقيق لرجل الأعمال محمد الأمين، تهمة أنه قام بتأسيس عدد ٢ حضانة ودار رعاية للفتيات الأيتام من سن عامين إلى ١٨ سنة وتاجر بالبشر.

حيث تعرض الأطفال داخل الدار للتحرش الجنسي وهتك العرض، وذلك بعد وجود حالات متعددة من الأطفال “الفتيات” أصيبت بالذعر والتبول اللاإرادي في أعمار مختلفة.

وتبين من التحريات أن هناك فتيات من سن ٤ سنوات إلى ١٢ سنة يعانين من الاعتداء الجنسي عليهنَّ والتعدي عليهنَّ ضربًا داخل الدار.

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