شاهد.. راندا البحيري تندمج في الغناء مع محمد فؤاد على أغنية كامننا

شاركت الفنانة،راندا البحيري،جمهورها،بفيديو جديد ظهرت فيه وهي تغني مع محمد فؤاد علي أغنية (كامننا).

ونشرت البحيري الفيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وكتبت معلقة من خلاله:(أجمل فؤش).

يُذكر أن الفنانة راندا البحيري، أعربت عن استيائها من عدم دعوة حسين لبيب القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك في حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد بالسعودية.

وكتبت راندا عبر حسابها علي فيس بوك: “أنا واحدة تهمني جداً جداً دلوقتي مصلحة نادي الزمالك علشان يقوم ويقف علي رجله … البوست ده غير مسموح لأي شخص إنه يقول فيه أي كلام جارح و اللي فاكريني علشان بنت ???? فمبتفهمش في الكورة… لا انت كده اللي مبتفهمش”.

وتابعت “اللي حصل مع نادي الزمالك النهارده في بطولة كرة اليد و اللي حصل مع كابتن حسين لبيب شئ لا يغتفر تماماً و أرجو من المسئولين في الدولة توضيح وتبرير الموقف وأخذ جميع الإجراءات اللازمة رداً علي ما حدث”.

وأوضحت "علي فكرة أنا شخص طول عمري رياضية.. كنت بطلة في رياضة الجمباز ورياضات أخري والمعروف أن الشخص الرياضي بيكون مُلِم بالرياضات الأخرى و عمري ما كان في نفسي إني أشجع فريق بعينه و معنديش أي مشكلة إني أبطل تشجيع كورة خالص بس يكون فيه (عدل).