صناع مسلسل ”موضوع عائلى” يقرران تقديم جزء ثانى لماجد الكدوانى

قرر صناع مسلسل "موضوع عائلى"، للنجم ماجد الكدوانى، والذى عرض الأسابيع الماضية وحقق نجاحا كبيرا على إحدى المنصات الرقمية، تقديم جزء ثانٍ من المسلسل الذى ينتمى لنوعية 10 حلقات، وجارى عقد جلسات عمل بين بطل العمل ومؤلفيه للوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير.
ويعد المسلسل أول الأعمال للكدوانى الموجهة للمنصات، ودارت أحداثه فى 10 حلقات، وشارك فى بطولته، الفنان محمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس محمد رضوان، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد الجندى، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندى وسامح جمال.
وقال ماجد الكدوانى فى لقائه مع عمرو أديب، إن آخر عمل له فى الدراما "أحلامك أوامر" الذى أنتج عام 2007، منذ 14 عاما باستثناء مشاركتى كضيف شرف فى الاختيار، والمخرج أحمد الجندى هو من أقنعنى بالعمل رغم أنى لم أتخذ قرارا للمشاركة فى فى عمل من 8 حلقات.
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