اليوم.. طرح تذاكر حفل حسين الجسمي وأصيل هميم بموسم الرياض

يترقب الفنان حسين الجسمي والفنانة أصيل هميم طرح تذاكر حفلتهما، بعدما أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- عن طرح تذاكر الحفل اليوم السبت 8 يناير الجاري.

وينتظر حسين الجسمي وأصيل هميم إحياء حفل جلسات العاذرية يوم 13 يناير الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

أغنية ما بحِبّك

من جهة أخرى، طرح الفنان حسين الجسمي أغنيته جديدة تحمل اسم "ما بحِبّك" وحملت مشاعر كبيرة في منتهى العشق والغرام: "أكتر أكيد"، وعلى عكس كل التوقعات التي طرحت بالبرومو الخاص بالأغنية، لتشكل بكلماتها وأدائها معاني كبيرة في الرومانسية والغرام والإحساس.

وتعاون الجسمي في باكورة أعماله الغنائية اللبنانية "ما بحِبّك" مع الشاعر اللبناني منير عسّاف، وقام بعملية التوزيع والمكس والماستر المايسترو اللبناني هادي شرارة، مقدماً أسلوباً جديداً برؤيته الفنية والغنائية، وتحمل في هويتها اختلافاً واضحاً جميلاً ومميزاً بالأغنية اللبنانية التي تتمتع بانتشار كبير بين الأغنيات العربية.