ميني ألبوم يجمع أصالة والموسيقار طلال مع بداية 2022

تستعد المطربة أصالة لطرح ميني ألبوم خليجي جديد بعنوان "لا تشكُ للناس" ، ويتضمن العمل أربعة أغاني متنوعة من ألحان الموسيقار د. طلال.

ويضم العمل أغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، "أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، "سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، "يا شايفين أنفوسكم" كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

كما تقدم أصالة فيديو كليب جديد لأغنية "أنا دخيل الله" من إخراج أحمد الدوغجي ، وإشراف عام خالد أبو منذر، كهدية لجمهورها مع بداية العام الجديد 2022 ،

وأكدت أصالة، أن ألبومها الجديد هو عمل استثنائي من خلال تعاونها مع ألحان الموسيقار طلال، لحرصها الدائم على تقديم فن طربي يحمل فكر موسيقي متطور، مؤكدة شعورها بالفخر لهذا التعاون.

وكشفت أصالة عن تفاؤلها الشديد بأغاني الميني ألبوم "لا تشكُ للناس"، مشيرة إلى أن كل أغنية تحمل فكرة جديدة وقيمة فنية متميزة ، والألبوم به كل الفن والإبداع.

وقالت إن العمل مع الموسيقار د. طلال له طعم مختلف مليء بالإبداع، ويحصد نسب استماع ومشاهدة عالية.

وفي النهاية راهنت أصالة على أغنياتها الجديدة ، وفيديو كليب "أنا دخيل الله" ، وكشفت عن سعادتها بهذا الألبوم ، وتقدمت بالتحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل وتمنت أن ينال الفيديو كليب وأغاني الألبوم إعجاب الجمهور .

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