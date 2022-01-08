محمد ثروت يروج لمسلسل ”الفرح فرحنا”

روج الفنان الكوميدي محمد ثروت، للمسلسل الجديد(الفرح فرحنا)،ونشر البوستر الشخصي للمسلسل من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب ثروت من خلال البوستر معلقا:(بسم الله الرحمن الرحيممسلسل #الفرح_فرحنا#سمير_اسكوبار علي شاهد).

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد ضيوف الشرف مهم أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة وغيرهم، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني

ومن المقرر أن يشارك الفنان محمد عمرو الليثي بالمسلسل الكوميدي الجديد " الفرح فرحنا" بطولة نخبة من نجوم الكوميديا أوس أوس وميرنا جميل وويزو ومحمد ثروت وسامي مغاوري إخراج معتز التوني.

وأعرب محمد عمرو الليثي عن سعادته بالمشاركة مع نخبة من نجوم الكوميديا، مشيراً أن أجواء التصوير سادتها روح المحبة والمرح.

ويذكر ان محمود عمرو الليثي قد قدم العديد من الأدوار السينمائية ومنها فيلم جحيم في الهند، و مسلسل اللعبة، ومسلسل عمر ودياب ، والبرنامج الكوميدي "أشرف يقدمه أيمن" وبرنامج "شكشك شو".

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