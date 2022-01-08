هاشتاج فيلم ”الجريمة” يتصدر تويتر

دشن رود موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج فيلم “الجريمة”، وذلك بعد أن لاقي استحسان الجميع.

وجائت التغريدات كالتالي: "الحرباء المتلونة المبدع ماجد الكدواني فيلم الجريمة".

وأضاف آخر: “تعددت الأدوار والمبدع واحد .. الفنان ماجد الكدواني، يعرض له حاليا فيلم الجريمة في جميع دور العرض”.

وعبر آخر: “اعزمني علي فيلم الجريمة ف ربما لست بخير”، كتب اخر “مفيش حد يتطوع وياخدني ندخل سينما فيلم الجريمه وناكل فشار وادعيله ”.

واصل النجم أحمد عز تصدره للإيرادات لليوم الثاني علي التوالي بفيلمه الجريمة، بعد أن حقق إيرادات تجاوزت 2 مليون جنيه.

وحقق أحمد عز بفيلم الجريمة إيرادات وصلت إلى 2 مليون و٤٣٤ ألفا و٤٢ جنيها، وفي ثاني أيام عرضه فيما جاء فيلم من أجل زيكو ثانيا بإيرادات مليون و و٥٠٣ ألفا و ٣٢٣ جنيها.

وكان أحمد عز قد أنهي العام الماضي بتصدر إيرادات العام بفيلم العارف، حيث توج نفسه بطلا سينمائيا لهذا العام .