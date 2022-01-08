تأجيل مشاهد عبير صبرى فى «يوتيرن» لحين تماثلها الشفاء من كورونا

أجل المخرج سامح عبد العزيز تصوير مشاهد الفنانة عبير صبرى فى المسلسل الدرامى الجديد “يوتيرن ” الذى تلعب بطولته ريهام حجاج والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وذلك لحين تماثلها الشفاء من فيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به قبل أسبوعين.

وانطلق تصوير مسلسل ريهام حجاج "يوتيرن" للكاتب أيمن سلامة، حيث بدأ المخرج سامح عبد العزيز تصوير أول مشاهد المسلسل الخميس الماضى، داخل إحدى فيلات منطقة الشيخ زايد، التى جمعت عددا كبيرا من النجوم الشباب المشاركين في المسلسل منهم محمود حجازى وهلا السعيد، ولم يتمكن مؤلف العمل السيناريست أيمن سلامة من التواجد في موقع تصوير المسلسل نظرا لإصابته بفيروس كورونا، وعزل نفسه داخل منزله.

وتبدأ حجاج، تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "يوتيرن"غدا يوم الأحد المقبل داخل إحدى فيلات مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعدما انتهت من تحضيراتها الشخصية التي تقدمها فى المسلسل .

مسلسل "يوتيرن"، يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره، كما يشارك في البطولة كل من عبير صبرى وكريم قاسم ومحمود حجازى ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

على جانب آخر تستعد عبير صبرى عقب تماثلها للشفاء للعودة لبروفات مسرحيتها الجديدة مع النجمة يسرا والتى تحمل اسم “صافى وفافى ” ويعقد المخرج خالد جلال جلسات عمل لاختيار باقي فريق عمل المسرحية التي سيتم عرضها في يناير المقبل، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة ، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

يذكر أن آخر أعمال عبير صبرى هو مشاركتها فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل “موسى ” أمام النجم محمد رمضان والذى عرض فى موسم رمضان الماضى الماضى وشاركهم البطولة سمية الخشاب و تارا عماد ورياض الخولي وهبه مجدي وعارفة عبد الرسول ومن اخراج محمد سلامة .