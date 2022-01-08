الليلة.. عرض اولى حلقات حكاية اعمل نفسك ميت من ”نصيبي وقسمتك”

تبدأ شبكة قنوات “ON” الليلة عرض الحكاية السابعة من حكايات الجزء الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك” والتى تحمل اسم “اعمل نفسك ميت”.

وقامت الشركة المنتجة للمسلسل بالإعلان عن أبطاله أمس بعد حالة من التكتم الشديد على أبطاله وقصة الحدوتة التي اعتبرها صناعها من أهم حكايات مسلسل “نصيبي وقسمتك”.

وتعرض حكاية “اعمل نفسك ميت” من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة “ON” العامة فى تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد في تمام الساعة الثانية عشر مساءً وتعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا والإعادة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا، بينما تعرض على قناة “ON DRAMA” في تمام الساعة العاشرة مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والإعادة الثانية في العاشرة صباحًا والإعادة الثالثة في تمام الرابعة عصرًا ويتوافر المحتوى كاملًا وبشكل حصري عبر منصة «Watch It» الرقمية، كما تعرض حلقات العمل على شبكة قنوات “mbc 1” يوميًا من الأحد إلى الخميس.

ويواصل المخرج محمد الخبيري مونتاج الحلقات لتسليمها للقناة العارضة وتتكون حكاية “اعمل نفسك ميت” من 5 حلقات فقط ضمن سلسلة حكايات الجزء الرابع من مسلسل “نصيبى وقسمتك” وتدور أحداثها في إطار رعب وتشويق.

وطرحت الشركة المنتجة لحكاية “اعمل نفسك ميت” بوسترين دعائيين للعمل الأول حمل صورة جمجمة بينما ظهر في البوستر الثانى الأبطال المشاركين في الحكاية.

حكاية “اعمل نفسك ميت” من بطولة كلا من ميدو عادل ومي سليم ومحمد مهران ومحمود غريب وحازم سمير، وهو من إخراج محمد الخبيري ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

وانتهى مؤخرًا على شبكة قنوات “ON” عرض حكاية "وانسى روحى وياك" والتي تعد الحكاية السادسة من الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك" وهي من بطولة ميرهان حسين، محمد عز، أيمن عزب، مروة الأزلى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود يس، وإخراج عصام نصار.