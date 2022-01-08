فريد الديب في محاكمة حسن راتب: حرام الراجل بيموت والسرطان تمكن منه وأطالب بالإفراج عنه

ابو ظبي - احمد الجزار - استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة لمرافعة المحامي فريد الديب دفاع المتهم حسن راتب في قضية الآثار الكبري.

وطالب بالإفراج عن موكله بتطبيق المادة ١٥١ من الإجراءات الجنائية والتي تؤكد أن حبس المتهم أو الإفراج عنه من سلطة المحكمة.

وأضاف إنه لم يراجع بعد الملف الأصلي للقضية وطلب السماح بتصوير الأوراق.

وأشار الديب إلى أن موكله كان يعاني من مرض خطير وكان يرجو أن ينقلوه تحت التحفظ إلي مستشفي حكومي على نفقته الخاصة للعلاج.

وتوجه الديب إلي النائب العام وطلب الإذن فأذن له وأصدر قرارا بتمكين المتهم وفحصه بمستشفي قصرالعيني ونقل إليها مرة تلو أخرى لمعرفة هل السرطان تغلغل أم لا؟ وقال: تفاجئنا إنه تم الإيقاف فتوجهنا إلي النائب العام.

وأشار إلي ان جميع المتهمين ليسوا مسجونين في سجن عمومي ولكن سجن مركزي يتبع مديرية أمن القاهرة وليس السجون.

وقالت: عندما تفاجأت بتطبيق لائحة السجون وإيقاف إيفاد موكلي للعلاح بقصر العيني تقدمت بطلب إلى النائب العام فأمر باستمرار العمل إلى أن نقل فعلا الى مستشفي قصر العيني وأجري الجراحة وتم استدعائي لحضور اَخر جلسة استجواب للمتهم داخل غرفة العناية المركزة.

وأضاف: حرام الراجل بيموت.. السرطان تمكن منه من سيراعي حالته الصحية داخل السجن.

وقال: أخطاب المحكمة وأخاطب الإنسان في شخص القضاة أن تصدر قرارا بالإفراج عن المتهم بأي ضمان.

وقالت تحقيقات النيابة العامة إن رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين قاموا بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافهم آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجارهم في الآثار واشتراكهم مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق على تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الآثار الكبرى وأكدت ان مشاجرة نشبت بين المتهم الاول والثاني بسبب اختلافهما حول تمويل التشكيل العصابي.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين- جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهم بالاتجار في الآثار في قضية الآثار الكبرى.

وأسندت النيابة العامة في بيان لها إلى المتهم علاء حسانين تهمًا بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واشتراك المتهم حسن راتب معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

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