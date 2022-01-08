برلماني يتقدم بطلب إحاطة بعد تكريم إلهام شاهين بجامعة عين شمس: سقطة كبيرة لن تغتفر

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بشأن قيام جامعة عين شمس بتكريم الفنانة إلهام شاهين وإهدائها درع الجامعة في حفل خاص.

وقال “الوليلي” في طلبه: منذ أيام فاجأتنا جامعة عين شمس العريقة برئاسة الدكتور محمود المتيني بتكريم الفنانة إلهام شاهين والاحتفاء بها من قبل قيادات الجامعة وقامت الجامعة بإهدائها درع الجامعة وجائزة تفوق خاصة، في حفل كبير أقامته الجامعة، تقديرًا لدورها في المجتمع.

ولفت النائب إلى أن ما قامت به الجامعة سقطة كبيرة في تاريخ مسيرتها العلمية لن تغتفر، فنكن للفن بصفة عامة والفنانة إلهام شاهين بصفة خاصة كل التقدير والاحترام كأحد الوجوه الفنية التي نفتخر بها في بلدنا، لكن على الجانب الآخر ليس لديها أي إسهامات علمية ولم تقدم شيئًا يذكر للمجتمع العلمي حتى تنال تكريم من جانب الجامعة وتقوم بإهدائها درعها الخاص.

وأوضح النائب مجدي الوليلي قائلا: كان من باب أولى على جامعة عين شمس ذلك الصرح العلمي الكبير التي تخرج من رحمها أساتذة وعلماء أجلاء الذين أفنوا حياتهم من أجل رفع اسم بلدنا عاليًا، أن تقوم بتكريم المتميزين من العلماء وأساتذة الجامعات ممن يتفرغون في سبيل النهضة العلمية لبلدنا ويواصلون الليل بالنهار من أجل نهضتها، أو أطبائنا الذين يضحون بأغلى ما يملكون “أرواحهم” في سبيل مجابهة “كورونا”، فمثل هذه التكريمات الفنية مكانها المسرح والسينما وليست محراب العلم، حيث تقاس حضارات الأمم بما تقدمه من علم وإسهامات بحثية وعلمية تعود بالنفع على الإنسانية، وبما تقدمه للعالم من علماء ومبتكرين فهم قاطرة التقدم والازدهار لأي مجتمع.

جامعة عين شمس تكرم إلهام شاهين

كرم جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني الفنانة الكبيرة الهام شاهين الأسبوع الماضي، بحضور حفل فني لفريق الموسيقى والكورال بالجامعة وحضور أمسية فنية مع قيادات الجامعة وللاحتفاء بها وتكريمها وأهدتها الجامعة درع الجامعة.

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها بهذا الحدث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صورة جديدة لها مع رئيس الجامعة عبر موقع “إنستجرام”، وكتبت عليها معلقة: “شكرا جزيلا الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على استقبالك لى بقصر الزعفران بجامعة عين شمس”.

مؤكدة «هذا الصرح العظيم الذى يجمع التاريخ والأصالة والرقى والفن مع العلم، هذه الجامعة العريقة التي تخرج منها أساتذة وعلماء في مجالات عديدة، وقام بالتدريس فيها شخصيات عظيمة، على سبيل المثال الدكتور طه حسين عميد الأدب العربى، والعالم الدكتور مصطفى مشرفة».

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