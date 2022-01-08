اليوم إعلان الفائزين بجائزة ساويرس الـ 17

ساعات تفصلنا عن انطلاق حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة في مجالات الرواية، والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الأطفال تحت سن 12 سنة لأول مرة، الذى تعلنه مؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية مساء اليوم على مسرح المتحف القومى للحضارة المصرية.

وتبلغ القيمة المالية لكل فرع من جائزة ساويرس الثقافية والتى تشمل ستة فروع وهم فى مجالات (الرواية، والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الأطفال تحت سن 12 سنة) كالآتى:

أولا: جوائز كبار الأدباء:

1- جائزة أفضل عمل روائي، وقيمتها 150 ألف جنيه مصري.

2- جائزة أفضل مجموعة قصصية، وقيمتها 150 ألف جنيه مصري.

ثانيا: جوائز شباب الأدباء:

1- جائزة أفضل عمل روائي:

- المركز الأول: 100 ألف جنيه مصري.

- المركز الثاني: 70 ألف جنيه مصري.

2- جائزة أفضل مجموعة قصصية:

- المركز الأول: 100 ألف جنيه مصري.

- المركز الثاني: 70 ألف جنيه مصري.

3- جائزة الترجمة:

تمنح للرواية الفائزة بالمركز الأول – فرع شباب الأدباء، من أجل الإسهام في تشجيع التميّز الأدبي المعاصر، وتقديم شباب المبدعين إلى القراء خارج حدود المنطقة العربية.

قيمة الجائزة:

تشمل كافة تكاليف التعاقد مع إحدى الهيئات أو دور النشر لترجمة وطباعة ونشر الرواية الفائزة.

ثالثا: جوائز السيناريو:

1- كبار الكتاب:

جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما وقيمتها 150 ألف جنيه مصري.

2- جوائز الكتاب الشباب في السيناريو:

جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما أو مأخوذ عن عمل أدبي مصري منشور، وقيمتها 80 ألف جنيه مصري.

رابعا: جائزة أفضل نص مسرحي:

- المركز الأول: قيمة الجائزة 150 ألف جنيه مصري.

- المركز الثاني: قيمة الجائزة 80 ألف جنيه مصري.

خامسا: النقد الأدبي والسرديات الأدبية:

قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مصري.

وتمنح لمؤلف أفضل الكتب المنشورة في مجال النقد والسرد الأدبي والفني، ويتضمن (السيرة، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، التدوينات التاريخية، الكتابات النقدية).

سادسا: جائزة أفضل كتاب للأطفال تحت سن 12 سنة.

وتبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصري تمنح مناصفة بين مؤلف ورسام العمل الفائز.

ومن المقرر أن يشارك فى الحفل عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل، كما يحضر الحفل أيضا الفائزون بجوائز الدورة السادسة عشرة، الذين لم تسنح الفرصة للاحتفال بهم خلال العام الماضي.

وتقوم بتقديم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمشاركة الفنانة إلهام شاهين، والفنانة إنجي المقدم، والسيناريست تامر حبيب، والفنانة أمينة خليل، وعدد من الفنانين والمثقفين. ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة نوران أبو طالب، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي تأتي في إطار الاحتفاء بالأعمال الفائزة هذا العام.