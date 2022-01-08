مجهولون يتعرضون لنجوم مسلسل “الحلم” ويسرقون المعدات والمخرج يستغيث بوزير الداخلية

ابو ظبي - احمد الجزار - استغاث المخرج حسني صالح بوزارة الداخلية، بعد سرقة معدات تصوير مسلسله الجديد الحلم، والتعرض لنجوم العمل، أثناء تواجدهم بمنطقة الشيخ زايد، لتصوير أحد مشاهد العمل.

وكتب حسني صالح منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: معالي وزير الداخلية والجهات المعنية بالأمر، تهجم عرب متواجدين في الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد على كرو العمل.

وتابع حسني صالح: تم خطف كاميرا التصوير، والتعرض للنجوم أثناء التصوير، أحد المشاهد من مسلسل حلم الأسمرات.. برجاء الاهتمام.

حسني صالح يستعين بالشرطة في حي الأسمرات

وكان حسني صالح قد استعان بالشرطة أثناء تصوير بعض مشاهد المسلسل في حي الأسمرات في وقت سابق.

واضطر صالح لذلك بسبب مضايقات أهل المنطقة والتفافهم طوال الوقت حول الممثلين وموقع التصوير مما أدي إلى تعطيل التصوير أكثر من مرة.

وفي سياق منفصل، يناقش مسلسل الحلم قضايا العشوائيات، والأزمات والمشاكل التي يتعرض لها الأهالي الذين يقيمون بهذه المناطق، ويرصد العمل الضوء على التغيير الذي يشهده الأهالي بعد نقلهم لحي الأسمرات، هذا الحي اللراقي الذي يخلو من العشوائيات، وتتوفر فيه جميع الأسواق والنوادي والمنشآت الاجتماعية التي يحتاج لها الأهالي.

وعرض المسلسل عبر شاشة قناة الحياة، في الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينتهي أبطال العمل من تصوير مشاهدهم خلال الفترة المقبلة، حيث يتم تصوير باقي مشاهد المسلسل، أثناء عرضه على الشاشات.

ويشارك في مسلسل الحلم عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أحمد عبد العزيز، والفنان عمر زهران، الفنانة سميرة عبدالعزيز، صابرين، رانيا فريد شوقي، أنوشكا، كمال أبو رية، محمد رياض، وعدد آخر من نجوم الفن، وهو من إخراج حسني صالح.

اقرأ ايضا

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بعد تكريم إلهام شاهين بجامعة عين شمس: سقطة كبيرة لن تغتفر

اَيتن عامر عن أزمتها مع ريهام حجاج: وصلت للمحاكم ومش هسيب حقي (فيديو)

حبس رجل الأعمال محمد الأمين مؤسس شبكة قنوات “سي بي سي” بتهمة الإتجار في البشر

أول تعليق من إلهام شاهين على انتقادات صلاتها بدون حجاب في جنازة مها أبو عوف (فيديو)

بسبب مشهد في مسلسل “أنا وهي”.. هنا الزاهد تعتذر: عمري ما أسمح إني أهزر في التحرش