12 يناير.. 5حفلات لـ الباليه الملكي الجورجي على المسرح الكبير بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فرقة الباليه الملكي القومي الجورجية التي تعد أول الفرق الأجنبية الزائرة فى العام الجديد 2022 حيث تقدم عرض نيران جورجيا في 5 حفلات صباحية ومسائية على المسرح الكبير وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 12 يناير والحادية عشر صباحا والثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 13، 14 يناير.

وتضم فرقة الباليه الملكي القومي الجورجية، 35 عارضًا محترفًا يؤدون مجموعة من التابلوهات الفلكلورية الراقصة تجمعها فكرة فنية واحدة تعبر عن اسم العرض وتحمل المشاهد فى رحلة الى جورجيا القديمة عاكسة طابع مجتمعها الفريد فى شكل يتميز بالابهار وتكامل العناصر الفنية من ملابس، ديكور، إضاءة، موسيقى ومدعم بتقنيات تكنولوجية حديثة منها رقصة النبلاء، رقصة المحاربين، المبارزة، السير في مدينة تبليسي القديمة، الخدعة، أمطار الربيع، التنافس، بدلة كولخيان، حفلة تنكرية والرقصة الأخيرة وغيرها.

يذكر أن فرقة الباليه الملكى القومى بجورجيا تحت قيادة جيلا بوتسخيشفلي ومايا كيكنادس قدمت عروضا على أشهر المسارح العالمية فى 80 دولة على مدار أكثر من 30 عاما وشهدها أكثر من 40 مليون مشاهد.