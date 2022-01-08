شاهد.. أحدث ظهور لحمو بيكا وعمر كمال و حسن شاكوش

شارك مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، متابعيه، صورة جديدة له، نشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر بيكا في الصورة برفقة عمر كمال وحسن شاكوش من الطائرة وعلق قائلا:"خيري ورشاد وبدوي".

وتلقى تفاعلا واسعا من متابعينه من خلال صورته، وجاءت بعض التعليقات كالآتي:بيكا ابو القلب الطيب_أحلي بيكا_منور الدنيا كلها.

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