ننشر تفاصيل رابع أغاني بهاء سلطان من ألبومه الجديد

كشف المنتج نصر محروس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن اسم رابع أغاني ألبوم بهاء سلطان الجديد والذي يحمل اسم "سيجارة". ونشر نصر محروس صورة لبوستر الأغنية الجديدة لبهاء سلطان معلقا عليه قائلا: "غدًا (الأحد) | الأغنية الرابعة من ألبوم #سيجارة | #دة_حب_ولا.. للنجم #بهاء_سلطان من #فري_ميوزيك #نصر_محروس.. الأغنية من كلمات: نصر محروس.. الحان: عزيز الشافعي.. توزيع: جيزو.. تسجيل، ميكس& ماستر: هاني محروس.. ستوديو: إم ساوند1".

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