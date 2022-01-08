يفتتح، الثلاثاء المقبل الموافق 11 يناير الجاري، معرض الفنان فاروق حسنى بمركز الفنون بمملكة البحرين، وذلك في احتفالية إبداعية، حيث من المقرر أن يستمر حتى الخامس من فبراير المقبل.

ويضم المعرض 45 عملًا فنيًا من إنتاج عام 2020 و2021 بأسلوب تجريدى والذى يتميز بها الفنان فاروق حسنى، بالإضافة إلى 7 أعمال نحت مستوحاة من أعمال حسنى التجريدية مهداه له ومنفذة من الفنان النحات البحرينى خالد فرحان.

وقد تطوّر أسلوب فاروق حسنى فى دائرة هذا المذهب الجمالى والفلسفى التحليلى الذى لايزال يهتدى به فى حياته، مؤمنا أن الفن بوجه عام والرسم بوجه خاص يمكن استخدامهما بوصفهما رؤية وأداة لإعادة تشكيل شكل المجتمع وإثرائه، وبذل ما فى وسعه لتوصيل مشاعره وتجاربه الذاتية، مستعينا بالألوان المتناغمة والتقابلات المفعمة بالحيوية ومفاجأة التكوين.

ويعد هذا المعرض الثانى للفنان فاروق حسنى بمملكة البحرين، وكانت المرة الأولى عام 1992 بمتحف البحرين الوطنى.

فاروق حسنى يعتبر علامة فارقة فى الثقافة والفنون المصرية، كما أنه أحد أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين فى مصر والعالم العربي، حيث عرضت أعمالة فى أهم متاحف العالم متحف المترو بوليتان فى نيويورك امريكا، متحف هيوستن للفنون ومتحف فورت لودرديل بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف " فيجور للفنون فى طوكيو اليابان، متحف كاروسيل اللوڤر باريس، متحف الڤيتوريانو روما ايطاليا، والمتحف الوطنى فى فيينا، والعديد من المعارض الخاصة فى الدول الأوربية والعربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 11 يناير.. افتتاح معرض الفنان فاروق حسني في البحرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.