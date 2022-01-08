راقصات “شبه عاريات” في مهرجان شتاء جازان.. والسلطات السعودية تفتح تحقيقا (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت إمارة جازان في السعودية بالتحقيق الفوري في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022.

مهرجان جازان

وقال حساب الإمارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الجمعة: “سمو أمير منطقة جازان يوجه بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات، والرفع بنتائج التحقيق”.

وفي وقت سابق، أطلق أمير منطقة جازان بحضور نائبه، فعاليات “كرنفال جازان” البحري ضمن مهرجان “شتاء جازان 2022”. وذلك بالقناة البحرية بالمدينة الجامعية لجامعة جازان.

وأكد وكيل الإمارة والمشرف العام، على أن “مهرجان جازان الشتوي يعمل على صناعة سياحة متطورة، تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع من الأهالي والزوار، بجهود أبناء وبنات جازان المبدعين”.

كما أشار إلى تنوع البرامج والفعاليات، التي ستستمر لمدة أسبوعين، وأطلقت الألعاب النارية بسماء الاحتفال ابتهاجا بتدشين المهرجان.

مهرجان جازان الشتوي

هو مهرجان سياحي يقام بمنطقة جازان جنوب غربي السعودية وذلك في فصل الشتاء من كل عام. ينظمه مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحت مسمى «جازان الفل مشتى الكل» ويشتمل على العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المسرحية، ويستمر المهرجان لمدة شهر كامل حيث يهدف إلى إبراز تراث المنطقة الشعبي وتقديمه كمنتج سياحي من خلال قرية جازان التراثية الواقعة على كورنيش جازان الجنوبي التي أصبحت أحد معالم المنطقة البارزة.

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