شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر ينفي لـ”هلابريس″ دهس الفنانة دنيا بطمة لطفل بسيّارتها بوجدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 8 يناير 2022 05:35 مساءً - أكدت منظمة العرس الخيري فتيحة البودالي، الذي سيقام، مساء اليوم السبت، بمدينة وجدة، أن كل الأخبار التي تحدثت عن تسبب الفنّانة دنيا بطمة بحادثة “دهس” طفل بسيارة لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت المتحدثة نفسها، في تصريح خصت به جريدة “مدار21″، أن دنيا بطمة لم تتعرض لأي حادثة سير بمدينة وجدة، إذ لم تصل للمدينة بعد وقت وقوع الحادث، مؤكدة أن السيارة التي صدمت الطفل لم تكن تقلها عكس ما تم ترويجه.

من جانبها، نفت الفنانة دنيا بطمة، ما تم تداوله عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تعرضها لحادث سير بمدينة وجدة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وتداولت مجموعة من صفحات الفن والمشاهير، مساء أمس الجمعة، خبرا يشير إلى أن الفنانة دنيا بطمة تعرضت لحادث سير أثناء وصولها لمدينة وجدة.