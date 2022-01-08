العناية الإلهية تنقذ ركاب رحلة لمصر للطيران.. وإصابة فردين من أطقم الضيافة

ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت مصادر بشركة مصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم 843 من طراز بوينج B737-800 والتي أقلعت من مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، متوجهة إلى تونس وعلى متنها 91 راكبا تعرضت لمطب هوائي شديد نتيجة اضطرابات في الغلاف الجوي قبيل هبوطها بمطار قرطاج الدولي في تونس.

وأضافت المصادر، أن الحادث أدى إلى إصابة اثنين من طاقم الضيافة بإصابات طفيفة، بينما لم يصب أحد من الركاب، وهبطت الطائرة بسلام في مطار قرطاج، وأقلعت فى رحلة العودة إلى القاهرة مرة أخرى وعلى متنها 99 راكبا.

مصر للطيران

وانضمت مصر للطيران الناقل الرسمي للكرة المصرية، اليوم السبت، رحلة خاصة رقم MS 3040 من طراز بوينج B737-800 لنقل بعثة المنتخب القومي الأول لكرة القدم إلى الكاميرون.

وقالت شركة مصر للطيران، أنه تم إنهاء إجراءات سفر الفريق عبر صالة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي إلى مطار جاروا “بالكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالكاميرون والمقرر انطلاقها، غدا الأحد، وتستمر حتى 6 من فبراير القادم بمشاركة ٢٤ منتخبا إفريقيا حيث يلعب المنتخب القومي المصري ضمن المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

إجراءات مواجهة كورونا

وكان المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى شدد على استمرار وتكثيف كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية “أوميكرون” وذلك من خلال عمليات التطهير المستمر لجميع صالات السفر والوصول وأماكن الانتظار والاستراحات والصالونات وبوابات الصعود الى الطائرة والسلالم المتحركة والمصاعد ومكاتب ووسائل نقل العاملين والتأكيد على التزام الركاب والعاملين بإرتداء الماسكات الطبية مع استمرار التباعد الاجتماعي وتوفير المطهرات اللازمة بجميع الصالات والأماكن التى يتم ارتيادها مع اتباع التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بخصوص التعامل مع القادمين لمصر عبر مطار القاهرة من الدول التى ظهر بها أوميكرون مع المتابعة المستمرة لكل ما يصدر من وزارة الصحة من منشورات خاصة بهذا الشأن.

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