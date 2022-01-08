أسرار النجوم: صدمة فنية: .أشهر فنانة في مصر تعلن زواجها من كلب و الجمهور في ذهول .. لن تصدق من هي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - البداية كانت من كلمتين : “بلاها جواز” و”فرحك من غير عريس” جميعها مبادرات أو سلوكيات فردية إن جاز التعبير لجأت العديد من الفتيات إلى انتهاجها بعد التعرض إلى خيبات أمل كبرى على يد الزوج أو الخطيب مما أوجد تصرفا من الأنثى ليس معاديا لشريكها فقط ولكن معاديا لجميع الرجال كنتيجة لهذه الخيبة.

ولكن ذهبت الفنانة واليوتيوبر المصرية الشهيرة هبة مبروك في تطرفها ضد زوجها إلى أبعد من ذلك بكثير حيث أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي زواجها من كلب فقامت بنشر صورتها علي مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستان زفاف بجوارها كلب يحمل ورقة مكتوبا عليها “حفل زفاف” دلالة على زعمها من الزواج بهذا الكلب، وأردفت معلقة على مواقع التواصل الاجتماعي: ضل كلب ولا ضل… كملوا انتوا بقى”.

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وأقدمت هبة مبروك التي نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام ٢٠١٨ ويتجاوز عدد متابعيها المليون على هذه الخطوة بعد خلافها مع الزوج وهو عبد الرحمن مبروك وإن كانت طبيعة هذه الخلافات غير معروفة بشكل كامل وعلى وجه الدقة ولكن تصرفها يفصح أنها خلافات حادة وأن زواجهم يخطو لنهايته.

وتعرضت مبروك بعد نشرها لمثل هذه التدوينة لعدد من التعليقات اللاذعة والحادة من قبل ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها: “ده مقامك يعني انتي بتهينى نفسك قبل ماتهيني جوزك عيب أوي اللي بتعمليه ده، اعملى حساب للعيش والملح ومسيرك هترجعي لجوزك وبلاش القرف ده وكمان انتى عندك ابن لما يكبر ويشوف كده هيعمل ايه ولا هيقول ايه”.

وذهب البعض إلى اعتبار أن ما حدث قد يصبح موضة في الفترة القادمة ولكنه احتمال بعيد التحقيق فهذا تصرف فردي قامت به البلوجر بفعل إيذاء فادح تعرضت له من قبل زوجها أوجد لديها رغبة انتقامية أو رغبتها في اجتذاب الأنظار بسلوك مغاير تماماً وعى أي حال هذا تصرفا متطرفا غير صحيح ولن ينتشر ليصبح سلوك اجتماعي.

وكانت هبة مبروك أعلنت إنضمامها مؤخراً إلى أحداث فيلم «العلمين»، والمنتظر طرحه خلال الفترة القبلة. وأعربت هبه في بيان صحفي عن بالغ سعادتها لخوض تجربة التمثيل بشكل احترافى ورسمى، والذى سيكون بمثابة الصعود إلى طريق النجومية، خصوصا كون العمل يضم نخبة كبيرة من المع وكبار الفنانين. وأشارت هبة، أنها تنتظر بشكل كبير رؤية الجمهور لها من خلال العمل، خاصة أنها ستكتسب الكثير من القدرات التمثيلية، لافتا أن العمل سيتناول قصة اجتماعية مؤثرة وجديدة على مستوى الشكل الدرامي. فيلم “العلمين” من المقرر عرضه خلال عيد الفطر، وتعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريم البارودي، ويشاركها الفنان خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود حجازي، العمل من تأليف محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.