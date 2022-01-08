البلطجية هددوها بأسلحتهم وحالتها سيئة.. مخرج “الحلم” عن صابرين بعد التعدي على موقع التصوير

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف حسني صالح مخرج مسلسل الحلم، تفاصيل اقتحام بلطجية لموقع العمل وترويع الممثلين وسرقة بعض المعدات أثناء تصوير بعض المشاهد من المسلسل في منطقة قريبة من الشيخ زايد في السادس من أكتوبر.

وقال صالح في تصريحات صحفية وفقًا لـ”صدى البلد”: “إنهم كانوا يصورون مشاهد خارجية على الطريق الدائري ترصد إنجازات الدولة، لكنهم تفاجئوا بمسلحين يقتحمون موقع التصوير، الذي كان تتواجد فيه الفنانة صابرين.

وأضاف حسني صالح، أن الفنانة صابرين في حالة نفسية سيئة لأنها واجهت البلطجية الذين هددوها بأسلحتهم، مشيرًا إلى أن التصوير متوقف في الوقت الحالي بسبب الأحداث التي لحقت بطاقم العمل.

حسني صالح يستغيث بوزير الداخلية

وكشف المخرج حسني صالح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تعرض صناع مسلسل “الحلم” إلى سرقة معدات التصوير من قبل عرب على الطريق الدائري أثناء تصويرهم مشاهد المسلسل.

وكتب حسني صالح، في منشورً له عبر فيسبوك: “معالي وزير الداخلية.. والجهات المعنية بالأمر.. تهجم عرب متواجدين في الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد على كرو العمل وتم خطف كاميرا التصوير والتعرض لنجوم المسلسل أثناء تصوير أحد المشاهد من مسلسل حلم الأسمرات.. برجاء الاهتمام”، وسرعان ما قام المخرج بحذف المنشور بعد فترة وجيزة من كتابته عبر فيسبوك.

حسني صالح يستعين بالشرطة في حي الأسمرات

وكان حسني صالح قد استعان بالشرطة أثناء تصوير بعض مشاهد المسلسل في حي الأسمرات في وقت سابق.

واضطر صالح لذلك بسبب مضايقات أهل المنطقة والتفافهم طوال الوقت حول الممثلين وموقع التصوير مما أدي إلى تعطيل التصوير أكثر من مرة.

وفي سياق منفصل، يناقش مسلسل الحلم قضايا العشوائيات، والأزمات والمشاكل التي يتعرض لها الأهالي الذين يقيمون بهذه المناطق، ويرصد العمل الضوء على التغيير الذي يشهده الأهالي بعد نقلهم لحي الأسمرات، هذا الحي اللراقي الذي يخلو من العشوائيات، وتتوفر فيه جميع الأسواق والنوادي والمنشآت الاجتماعية التي يحتاج لها الأهالي.

وعرض المسلسل عبر شاشة قناة الحياة، في الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينتهي أبطال العمل من تصوير مشاهدهم خلال الفترة المقبلة، حيث يتم تصوير باقي مشاهد المسلسل، أثناء عرضه على الشاشات.

ويشارك في مسلسل الحلم عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أحمد عبد العزيز، والفنان عمر زهران، الفنانة سميرة عبدالعزيز، صابرين، رانيا فريد شوقي، أنوشكا، كمال أبو رية، محمد رياض، وعدد آخر من نجوم الفن، وهو من إخراج حسني صالح.

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