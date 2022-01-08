حجز 8 طلاب اَخرين في قضية ابتزار بسنت خالد ضحية الصور المُفبركة

ابو ظبي - احمد الجزار - حجزت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد الشرنوبي 8 طلاب في واقعة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت النيابة العامة قد استدعت الطلاب وباشرت التحقيق معهم في الواقعة، وأمرت النيابة بحجزهم لحين ورود تحريات المباحث.

كانت النيابة العامة بكفر الزيات بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات، قد قررت تجديد حبس كل من “إبراهيم. ي”، “عبد الحميد. هـ” المتهمين في واقعة الفتاة بسنت 15 يومًا، والتي شغلت الرأي العام بعد فتح باب التحقيق بناء على اتهام والدها لهما، وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق للمتهمين واعترافاتهما خلال التحقيق بكافة الملابسات حول الواقعة.

وكانت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات قد قامت بالتحقيق مع المتهمين الرئيسيين في واقعة الفتاة بسنت بعد تقدم والدها خالد شلبي ببلاغ يتهمهما بابتزاز ابنته وفبركة صور لها على غير الحقيقة وتقديمه لصور وخزينة ذاكرة بصور وفيديو قام المتهمان بتداوله لابنته، مما أثر في حالتها النفسية وجعلها تقدم على تناول حبة غلة سامة لإنهاء حياتها بعد تعرضها لضغوط عصيبة عليها.

ونجحت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في القبض على شخصين متهمين في واقعة بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام.

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