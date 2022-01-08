كهربا يمدد عقده مع الأهلي وينتقل إلى “هاتاي” التركي 6 أشهر على سبيل الإعارة

ابو ظبي - احمد الجزار - عقد منذ قليل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالقلعة الحمراء في حضور وكيله أحمد يحيى بمقر النادي بالجزيرة.

وأنهى اللاعب إجراءات انتقاله لصفوف فريق هاتاي سبور التركي لمدة ست شهور على سبيل الإعارة بعد التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة على المقابل المادي وفترة الإعارة.

وقام كهربا خلال الجلسة بالتوقيع على تمديد تعاقده لمدة سنة قبل إنهاء إجراءات الإعارة بين الأهلي وهاتاي سبور، لينتهي عقد محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي في يونيو من عام 2025.

ومن المنتظر أن يغادر اللاعب القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تركيا للانتظام بصفوف فريقه الجديد.

وقام محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بوضع صورته التي قام أحد المعجبين برسمها له مكان الدولاب الخاص به في غرف ملابس النادي الأهلي وعلق أسفل منها بخط يده ممنوع الجلوس هنا لمدة ستة شهور وقام بوضع الحروف الأولى لاسمه ورقم التيشيرت الخاص به.

وشارك اللاعب في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر اليوم قبل أن يعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالقلعة.

إجراء مسحة كورونا

ومن جهة أخرى قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بعد الرجوع إلى الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي؛ تقرر منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم؛ بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.

وأوضح أبو عبلة أن عددًا من اللاعبين تم إجراء المسحة الطبية لهم خارج النادي، وتم منحهم راحة من تدريبات اليوم بسبب ظهور بعض أعراض البرد عليهم.

وأكد أبو عبلة أن اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض البرد لم يدخلوا النادي، وتم إجراء مسحة طبية لهم خارج النادي، وفي انتظار نتيجة المسحة لتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات المقبلة.

وشدد طبيب الفريق على أن الأهلي يقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على النحو الأمثل لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بقوة خلال الفترة الماضية.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران اليوم، السبت، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

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