هاني سلامة يستعد لتصوير «ملف سري» الأسبوع المقبل

انتهى الفنان هاني سلامة من البروفات الأولى للتحضير لمسلسله الجديد "ملف سري"، الذي ينافس به في السباق الرمضاني المقبل، بعد نجاح مسلسله "بين السما والأرض" خلال العام الماضي.

واتفق فريق العمل على اسم "ملف سري"، بعد أن كان الاتفاق المبدئي في البداية على اسم "قلب واحد" ولكن تم الاستقرار على الاسم الجديد ليناسب التيمة التي يقدمها العمل، حيث يقدم عملا يمزج بين الإثارة والتشويق والأكشن.

ويبدأ فريق العمل التصوير بداية الأسبوع القادم من أجل اللحاق بالموسم الجديد حيث قارب المؤلف محمود حجاج على الانتهاء تماما من كتابة سيناريو العمل الجديد الذي يقدم فيه هاني سلامة شخصية تنتمي إلى الحقل القانوني وليس بطلا رياضيا كما أشيع مؤخرًا.

ويشارك في البطولة عائشة بن أحمد وماجد المصري وإدوارد ومحسن محيي الدين وغيرهم من النجوم وجار الاتفاق مع عدد آخر من النجم ويتم الاستعانة في المسلسل بعدد من الشباب أيضا على غرار طاقم الكتابة والإخراج.

وكان الفنان هاني سلامة قدم خلال الموسم الرمضاني الماضي مسلسل بين السما والأرض عن قصة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ والذي قدم في فيلم سينمائي من روائع السينما المصرية وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

وشارك في مسلسل بين السما والأرض مع هاني سلامة خلال رمضان الماضي مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة التونسية درة والفنانة الكبيرة سوسن بدر والفنان أحمد بدير والفنان محمود الليثي والفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة نورهان والفنان مصطفى درويس وكتب السيناريو والحوار المؤلف والفنان الشاب إسلام حافظ وأخرج المسلسل محمد جمال العدل من إنتاج شركة سينرجي وعرض المسلسل عبر 15 حلقة فقط بعيدا عن المط والتطويل عبر قنوات أون.