رامي رضوان يخرج زوجته دنيا سمير غانم من عزلتها ويفاجئها بحفل عيد ميلادها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص الإعلامي رامي رضوان، على إخراج زوجته دنيا سمير غانم من عزلتها، وإضفاء البهجة والسعادة عليها بسبب اَلالم الفراق التي لازالت تعاني منها بعد رحيل والديها.

وقام رامي بمفاجئتها بأصدقائهما المقربين في حفل محدود للاحتفال بعيد ميلادها، الذي لم تحتفل به هذا العام في موعده بسبب ادائها للعمرة في نفس التوقيت وهو بداية العام.

وحضر حفل الاحتفال كريم فهمي وزوجته دانيا وكريم السبكي وشقيقه محمد وهشام ماجد وزوجته وكريم محمود عبدالعزيز وزوجته واَخرون.

ونشرت دنيا صورًا من حفل عيد ميلادها وعلقت: “رامي قال لي إننا خارجين نتعشي أنا وهو بس عشان نحتفل ب عيد ميلادي لإني يومها كنت مسافرة ورحت لقيت كل أصحابي اللي أنا بحبهم مستنيينا وكلهم حسيت في عنيهم اد ايه هم نفسهم أكون سعيدة .. شكرا جدا لكل أصحابي وأخواتي .. ربنا يخليكوا ليا وشكرا يا رامي يا حبيبي علي المفاجأة الجميلة .. ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا”.

كما نشر رامي صورًا من الحفل وعلق: ” ربنا يجعل أيامنا كلها بهجة وفرح لنا ولكل حبايبنا وكل اللي بيحبونا..ويحفظك ويهنيكي ويكتب لك في كل خطوه نجاح وتميز وسعادة ورضا حبيبتي”.

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وكانت دنيا سمير غانم احتفلت بعيد ميلادها بتأدية العمرة برفقة شقيقتها إيمي، وشاركت جمهورها بصورة لها من الحرم المكي لتشكرهم على اهتمامهم بها واحتفالهم بعيد ميلادها.

على جانب آخر، قرر صناع مسلسل “عالم موازي” لدنيا سمير غانم، عرضه في موسم رمضان القادم 2022 بعد قرار تأجيله السابق.

والمسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، إسلام إبراهيم من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال.

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