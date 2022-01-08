«الأعلى للثقافة»: مد فترة التقدم لمسابقة المبدع الصغير إلى مارس المقبل

قال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن نتائج الدورة الأولى من المبدع الصغير كانت جيدة، موضحا تلقت المسابقة 4500 عمل من الأطفال بكل محافظات الجمهورية العام الماضي، «ونأمل في هذا العام ومع زيادة مدة التقديم والتي ستمتد لشهرين أن يتم إرسال الأعمال من كل الأطفال».

«عزمي»: سنبقي على البريد والحضور الشخصي لمقرات قصور الثقافة بجانب الموقع

وأضاف «عزمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن فترة التقديم قد بدأت في 8 يناير الجاري، وستنتهي يوم 7 مارس المقبل، لافتا إلى أن ملامح الدورة الجديدة ستكون مميزة وذلك بعد تخصيص موقع للجائزة، ليس هدفه الإعلان أو الترويج للجائزة ولكنه سيتاح للمرة الأولى للأطفال لتحيل أعمالهم للتقديم للمسابقة عبر الموقع، «سنبقي على البريد والحضور الشخصي لمقرات قصور الثقافة بجانب الموقع».

وأوضح أن الجائزة متاحة للأطفال من سن 5 وحتى 18 عاما، ولكن وبسبب الفروق السنية لأعمار الأطفال فقد تم تقسيم الأطفال من 5 لـ12 عاما، وفئة أخرى من 13 عاما وحتى 18 عاما، وجميع فروع المسابقة ستكون متاحة لكل المشاركين باختلاف أعمارهم.

وأكد جرى تخصيص صفحة على «فيس بوك» خاصة بالجائزة، وفي هذا السياق تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والتضامن الاجتماعي من أجل نشر ثقافة المسابقة والترويج لها بين كافة الأطفال، «كل وزارة مسؤولة عن شريحة معينة».