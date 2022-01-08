هيدي كرم تدعم “معلمة المنصورة” وتهاجم منتقديها: “دمرتوها وخليتوها عاوزة تنتحر” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت الفنانة هيدي كرم عن دعمها لمعلمة المنصورة، التي تعرضت لأزمات بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص في رحلة نيلية مع زملائها.

نشرت هيدي كرم عبر حسابها في إنستجرام فيديو علقت فيه على الواقعة قائلة: “معلمة المنصورة، الست دي في رحلة نيلية مع أصحابها وزملائها سمعت شوية مزيكا وقامت رقصت، دمرتوها وضيعتوا مستقبلها. الست اتطلقت من جوزها، واترفدت من شغلها، وبيحققوا معها، ولو عندها ولاد غالبا هيعيشوا في عار طول العمر، ليه؟”.

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وأضافت: “أرجوكي كوني قوية، أنا بدعمك وبساندك، لإني ممكن أتعرض للموقف ده، إنت معملتيش حاجة غلط، هو في قانون جديد بيقول إن الرقص جريمة يعاقب عليها القانون.”

وتابعت: “نعتبر إن الست دي عملت فعل فاضح في ميدان عام، أو إتمسكت في قضية آداب أو حاجة مخزية، فين الستر اللي أمرنا بيه ربنا. الست عاوزة تنتحر، في يوم وليلة حياتها إتقلبت عشان كانت فرحانة ومبسوطة في يوم حلو مع زمايلها.”

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