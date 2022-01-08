أشهر عانس في السينما المصرية شنقت نفسها بالخطأ وتحققت فيها نبؤة صديقها الفنان الشهير .. فمن تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة الراحلة زينب صدقي والتى أشتهرت بأدوار الام , اسمها الحقيقي ميرفت عثمان صدقي , ولدت يوم 15 أبريل عام 1895 , تنتمى لأصول تركية ,تزوجت مرة واحدة لمدة 6 شهور ولم تتزوج بعدها وفضلت أن تعيش لفنها وجمهورها , وتبنت الطفلة كوثر حسن عباس أبنة احد العاملين فى الاوبرا وعرفت فيما بعد باسم ميمى صدقي .

عرفت الفنانة زينب صدقى بالوسط الفني بـ "قمر الزمالك" وكانت أشهر كلماتها : "الارستقراطية التي أعيش فيها لا تعني أنني أتمتع بالثراء ، فأنا لا أملك إلا الستر , أنا لست ثرية ولكنى أحب أعيش عيشة الملوك .

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تعرضت زينب صدقى لحادثة على خشبة المسرح كادت ان تفقدها حياتها أثناء تجسيد مشنق " الشنق " فى مسرحية "أحدب نوتردام" والتي كان ضمن أحداثها فتاة تقوم بشنق نفسها في نهاية القصة، وكان يتم الاستعانة بخدعة لوهم الجمهور أنها يتم شنقها بالفعل , ولسوء الحظ فشلت الخدعة لأسباب ميكانيكية وكادت أن تشنق بالفعل وليس مجرد تمثيل .

حصلت الفنانة على جائزة الجدارة للفنون من مصر، ثم جائزة الرواد فى الاحتفال باليوبيل الذهبي للسينما المصرية من جمعية الفيلم.

الفنانة زينب صدقى تربطها علاقات صداقة قوية بزملاءها الفنانين وحياتها مليئة بالمواقف الأنسانية نذكر منها حرصها على توديع الفنانة فردوس محمد صديقتها المقربة بعد رحيلها واصرت على تغسيلها بنفسها .

وكانت تربطها علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل سليمان نجيب امتدت لاكثر من 20 عاما .

يوم 15 يناير سنة 1955 ذهبت "زينب" لـ "سليمان" وهي متأثرة جدا ولديها شعور مؤكد بأنها ستموت قريبا بسبب ماتراه من أحلام ترى فيها الموت يوميا , فتشائمت من هذه الأحلام وشعرت بدنو أجلها , وسألها سليمان نجيب عن سبب مجيئها فأخبرته بأنها تريد أن تعطيه وصيتها !

"نجيب" أخد الموضوع بـ تريقة، وقال لها: (معقول يازينب إنتي جايه لي مرعوبه عشان كده.. إزاي ده العمر واحد.. ده إنتي شكلك اللي هتعمري فينا وإحنا إللي هنموت)، وأكمل التهريج لكى يخفف عنها ويخرجها من حالة الاكتئاب التى سيطرت عليها , ولكنها أصرت على طلبها ويوافق على استلام وصيتها , وبالفعل وافق نجيب بعد الحهاها .

وفي 18 يناير بعدها بـ 3 أيام من لقائهما توفي "سليمان نجيب" بدون أى تعب أو أمراض، وانهارت "زينب" فور سماعها الخبر وأمضت فى العناية المركزة 15 يوما ,

ومن المفارقات الغريبة إن زينب صدقى تحققت فيها نبوءة "سليمان" وامتد عمرها حتى قاربت 98 سنة , وقضت باقى عمرها فى دار المسنين بعد أعتزالها الفن حتى وفاتها .

رحلت زينب صدقى فى مايو سنة 1993 وهى الفنانة الأطول عمرا فى جيلها من الفنانين.