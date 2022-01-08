اتحاد الإعلاميين ينعي الأديب محمد ناجي أحمد

اتحاد الإعلاميين ينعي الأديب محمد ناجي أحمدنعى اتحاد الإعلاميين اليمنيين الكاتب والأديب والصحفي محمد ناجي أحمد الذي وافاه الأجل مساء اليوم إثر حادث مروري تعرض له قبل أيام، وظل يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات محافظة تعز.

واعتبر الاتحاد في بيان، الفقيد ناقداً ومفكراً، صدرت له العديد من الكتب في المجالات السياسية والاجتماعية والأدبية، منها مكاشفات ومقاربات، مطالعات وتأملات، الذاكرة في مواجهة النسيان، جدل الواقع وصدى الأمكنة مقالات نقدية في السياسة والحكاية، مدارات نقدية وتحولات في السرد، العروبة تحديات الوجود والحدود.

وأشاد البيان بمناقب الفقيد وإسهاماته في مختلف المجالات، حيث كانت له كتابات وبحوث في المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والتاريخية نشرت في مختلف الصحف المحلية منها صحيفة الثورة وصحف عربية مرموقة.

ونوه اتحاد الإعلاميين بمآثر الفقيد الأدبية والبحثية في المجالات السياسية والتاريخية، وأدواره الوطنية .. داعياً إلى إيلاء الكتاب والأدباء والإعلاميين الاهتمام اللازم.

وعبر الاتحاد عن بالغ الأسى والأسف وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد محمد ناجي أحمد، والوسط الأدبي والإعلامي بهذا المصاب .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".