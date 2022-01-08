عرض فيلم «أوغسطينوس بن دموعها» بمركز الثقافة السينمائية..الأربعاء

يعرض مركز الثقافة السينمائية، برئاسة السيناريست زينب عزيز، فيلم" أوغسطينوس بن دموعها " للمخرج الراحل سمير سيف، بوم الأربعاء الموافق 12 يناير في تمام الساعة 6 مساءًا.

ويقام العرض تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية بمقر مركز الثقافة السينمائية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس، الفيلم من بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة.

الفيلم تم تنفيذه فى 3 سنوات وصور في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس الجزائر "تونس إيطاليا وفرنسا"، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويسدل الفيلم الستار عن هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

الفيلم حاز جائزة أفضل إنجاز فني مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33، وحصل أيضًا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، وتم عرضه على هامش مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

كان الفيلم من أوائل إنجازات المخرج سمير سيف الذين قدموا سير قديسين مسيحيين من خلال مجموعة من النجوم مثال لطفي لبيب، هاني رمزي، يوسف داود وغيرهم، ودفعته هذه الأعمال الدينية، حسبما سبق.

يذكر أن المخرج والسيناريست سامح سامى استغرق 6 أشهر في كتابة العمل، كما استغرق تصويره نحو عامًا ونصف لما تطلبه السيناريو والتصوير من معاينات للمواقع الحقيقية وجمع المعلومات من معظم البلدان التي ذهب إليها الفيلسوف القديس أوغسطينوس.