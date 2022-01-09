مفيد فوزي: عمرو دياب مجرد مطرب بعضلات ولا صوت له.. وأنغام مطربة مصر الأولى (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الإعلامي مفيد فوزي إن الفنانة أنغام هي مطربة مصر الأولى، ومنى زكي هي نجمة الشباك بعد نادية الجندي ونبيلة عبيد.

عضلات عمرو دياب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلام الناس” المذاع علي قناة “إم بي سي مصر”: “عمرو دياب مجرد مطرب بعضلات ولا صوت له ولا أسمعه ولم يشارك في أي شيء قومي متعلق بالبلد، بينما محمد منير غنا فرحة الصعيد إنما عمرو دياب ولا في دماغه هو فقط عضلات وله حضور اجتماعي”.

وتابع: “علي الحجار قيمة، وعبد الحليم حافظ عندما غنى “عدا النهار” بعد النكسة كانت الناس تبكى لأن صوته هو ايقونة الشجن في حياتنا، ومبقاش عندنا صوت يذرف الدمعة من عينينا”.

أزمة عمرو دياب مع إعلان سيتروين

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي تسببت في حذف إعلان عمرو دياب لسيارة سيتروين سي 4 واعتذار الشركة عن الإعلان.

الإعلان اعتبره كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يشجع على تصوير الآخرين دون علمهم وذلك بسبب تسليط الضوء على خاصية التصوير الموجودة في السيارة، من خلال تصوير فتاة بالشارع دون انتباهها من قبل بطل الإعلان الفنان عمرو دياب.

وظهر عمرو دياب خلال الإعلان، وهو يقود سيارة جديدة للشركة، ويكاد يصدم سيدة تعبر الطريق، إلا أنه يتوقف ويقوم بالتقاط صورة لها عن طريق السيارة التي تمتلك هذه الخاصية الجديدة، وتظهر صورة السيدة على هاتفه المحمول.

وهذا الأمر اعتبره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يشجع على التحرش الجنسي ومضايقة الآخرين، وطالت سهام النقد عمرو دياب والشركة صاحبة الإعلان الأمر الذي اضطر شركة سيتروين إلى حذف الإعلان من على جميع منصات التواصل الاجتماعي: يوتيوب وفيس بوك وتويتر وانستجرام.

بيان اعتذار

وأصدرت الشركة بيانًا اعتذرت فيه للجمهور وقالت فيه إن الشركة تحرص على مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، وإنها نتفهم التأثير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة سيتروين في مصر”.

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