بسبب هيفاء وهبي.. حمدي الميرغني يتخلف عن وداع حماه والمشاركة في جنازته (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - فشل الفنان حمدي الميرغني في المشاركة في وداع حماه والد زوجه إسراء عبدالفتاح، والذي رحل قبل يومين بسبب تواجده في فرنسا مع هيفاء وهبى لتصوير فيلم “فوق برج ايفيل”.

حيث بدأت تصوير المشاهد الأولى من الفيلم بالتزامن مع مع وفاة حماه، وقد حاول حمدي أن يتواجد مع زوجته والمشاركة في الجنازة ولكنه فشل بسبب الطيران وبسبب التكلفة العالية التي قد يتكبدها فريق العمل بسبب إلغاء يومين تصوير بسببه.

ويتواجد مع حمدي الميرغني، في فرنسا كل من مصطفى خاطر ومحمد ثروت ومحمود حافظ وأوس أوس.

وظهر حمدي الميرغني بلوك مختلف بشعر طويل، أما أوس أوس كان لون شعره أزرق.

فيلم “فوق برج إيفل” من إنتاج وإخراج أحمد خالد موسى.

وفاة والد إسراء عبدالفتاح

توفي الدكتور محمد عبد الفتاح، والد الفنانة إسراء عبد الفتاح، و«حما» الفنان حمدي الميرغني، يوم الأربعاء الماضي، إذ أعلنت خبر الوفاة صديقتهما الفنانة سارة الدرزاوي.

وكتبت «سارة»، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»: «إنا لله و إنا إليه راجعون.. توفي الدكتور محمد عبد الفتاح عشماوي .. والد إخواتي إسراء عبدالفتاح ونورهان وزينة.. وحما أخويا حمدي الميرغني».

وأضافت: «ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. هتوحشنا يا عمو محمد.. كان من أطيب وأكرم الناس.. ربنا يصبر كل أحبابه».

آخر أعمال حمدي الميرغني

يذكر أن آخر أعمال حمدي الميرغني مشاركته في فيلم «ماما حامل»، الذي عُرض في دور السينما يوم 2 يونيو الماضي، وهو من بطولة ليلى علوى، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، إيمان السيد، بدرية طلبة، علاء زينهم، محمد أوتاكا ووغيرهم من الفنانين، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

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