لقبت بالصندوق الأسود.. فنانة شهيره تفجر مفاجأت تهز الوسط الفني: رجاء الجداوي حطت لي السم في الاكل وكانت عايزه تقتلني! .. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أكثر من ستة أشهر مرت على وفاة الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد، عن عمر ناهز 82 عاما. وعرفت اعتماد خورشيد التي تلقب الصندوق الأسود بتصريحاتها المثيرة للجدل ومنها تصريحاتها الأخيرة عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، واتهامها لها بمحاولة قتلها بالسم.

وقالت اعتماد خورشيد خلال لقائها مع المذيع العراقي ساري حسام: "حكالي الضابط علي نورالدين، وكيل النيابة، قالي كويس إنك ماجتيش الحفل علشان كان محطوطلك السم اللي موت الملك فاروق.. واحدة شغالة معاه اسمها رجاء الجداوي، أنا قلت اسمها بقى واللي يحصل يحصل أهي ماتت الله يرحمها بقى".

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وأضافت: "أنا قلت لحسن الشافعي وقالها تدفعوا 13 ألف جنيه عشان تموتوا اعتماد خورشيد، وعزمت رجاء كل نجوم السينما عشان لما أقع يقولوا أزمة قلبية، علي نور الدين رئيس النيابة قال لي الحمد لله إنك ماجتيش الحفل". و أثارت الفنانة اعتماد خورشيد، حالة جدل واسعة بسبب تصريحاتها عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في حين وصف الجمهور تلك التصريحات بالباطلة. وكانت اعتماد خورشيد قد نقلت للمستشفى منذ فترة في حالة حرجة، ودخلت بعدها غرفة العناية المركزة، وبعد استقرار حالتها الصحية قرر الأطباء خروجها.

وولدت في 29 أغسطس 1935، وأسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، وشاركت في إنتاج العديد من الأفلام. كما أسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في إنتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما، منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".