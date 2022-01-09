مفيد فوزي يُحرج ياسمين عز على الهواء: كان لازم تقومي ترحبي بيا لما أدخل الاستوديو (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - عبر الإعلامي مفيد فوزي، استيائه من طريقة استقبال المذيعة ياسمين عز له، خلال استضافته اليوم في حلقة جديدة من برنامجها “كلام الناس” على قناة إم بي سي مصر.

وحرص مفيد على إحراج ياسمين على الهواء، عندما قال لها : “عايز أقولك ملاحظة لما أنا جيت دخلت الاستوديو كان ينبغي إنك تقومي ترحبي بيا لأن ببساطة شديدة لست ذلك الاسم الكبير ولا صاحب الشهرة اللوزعية ولكني من أباء المهنة”.

وتابع: “واللي حصل إنك لما دخلت فقعدت حضرتك كنتي لازلتي قاعدة فقولت أنها لازالت شابة من نونو المقدمات، ولكن يغفر لها هدوئها ولبسها الابيض في أبيض الملائكي وأنك بسيطة الملامح، إنما التقينا لقاء الغرباء ولكن اذا كنتي قدمتي خطوتين اتنين ورحبتي بي كنت سأصبح أكثر سعادة”.

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وحرصت ياسمين على توضيح سبب الأمر وسوء الفهم الذي بدى له، وهو أنها حاولت الاتصال به منذ أمس قبل الحلقة أكثر من مرة لكنه لم يرد، وأنها لم تستطيع أن تقوم من مكانها في الاستوديو بسبب وجود ثلاث ميكرفونات في ظهرها وموجودين خلفها ولا تستطيع حتى القيام من مكانها، وهو الاعتذار والتوضيح الذي قبل به مفيد”.

وفي نهاية الحلقة حرصت ياسمين على أن تغادر مكانها وتتوجه اليه لترحب به رغم صعوبة الموقف وتصحح الموقف الذي حدث في البداية.

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مفيد فوزي: عادل إمام الوحيد اللي بيضحكني وشباب الجيل دة ماسخ

قال مفيد فوزي خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة MBC مصر “عادل إمام إيقونة الضحك وسيظل هو الضحكة الصافية ولما بقول كدة ليس انتقاصًا من سعيد صالح أو سمير غانم لكن هو ربنا خلقه عنده قبول وكاريزما”

وأضاف “دة طلع في مرة من ورا باب في مسرحية والناس ضحكت لأن الضحك عنده هو ضحك الموقف مش أنه يعمل شقلباظ وخلاص”.

وتابع معبرًا عن رأيه في الجيل الحالي من ممثلين الكوميديا وقال “ولا حد بيضحكني في اسماء مش عايز اذكرها ماسخ”

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