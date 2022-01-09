منة شلبي تحرر محضرا بالغردقة ضد ممرضتين بسبب الإهمال الطبى (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانة منه شلبى، بتحرير محضر بقسم شرطة ثانى الغردقة، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبى فى تمريض والدتها المريضة والتى تقيم بها خلال فترة علاجها بمنطقة الجونة شمال الغردقة.

وكشفت الفنانة منه شلبى فى المحضر رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان الغردقة، الذى اتهمت فيه الممرضتين عن أن الممرضتين أهملوا فى علاج جرح بولدتها تعانى منه حيث قاموا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلا من الدافئة، ما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب فى تقيحه.

وتبين أن الممرضتين تابعتان لإحدى الشركات الطبية بمنطقة الجونة واستعانت بهما الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها بمنطقة الجونة بالغردقة.

وفي سياق اَخر، حضرت منة شلبي منذ أيام العرض الخاص لأحدث أفلامها الجريمة، إلى جانب أحمد عز، والمخرج شريف عرفة.

ويعرض لمنة شلبي حاليًا في دور العرض ثلاثة أفلام دفعة واحدة لأول مرة في تاريخها، حيث يعرض لها إلى جابن الجريمة، فيلمي “من أجل زيكو” مع المخرج بيتر ميمي وبطولة كريم محود عبدالعزيز، كذلك “الإنس والنمس، بطولة محمد هنيدي.

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