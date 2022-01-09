اليوم.. القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفل بمرور 126 عامًا على أول عرض سينمائى...

يحتفل مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بمرور 126 عامًا علي أول عرض سينمائي في مصر في مقهى (زواني) بمدينة الإسكندرية في يناير 1896م، إذ جاء العرض السينمائي الأول في مدينة الإسكندرية بتاريخ 6 يناير 1896 من أعمال الأخوين لوميير، بعد أيام من العرض الأول عالميا في باريس.

ويقام الاحتفال اليوم الأحد، بأتيليه الإسكندرية بالازريطة، من الساعة 2 ظهرًا إلي الساعة 4 عصرًا، ويعرض خلاله فيلما قصيرا بهذه المناسبة، وأيضًا سيتم عمل مناقشة بمشاركة ياسر محب رئيس مهرجان القاهرة لسينما الفرنكوفونية ومجموعة من المتخصصين في الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية للتنمية الأفريقية "سينجور" والسفارة الفرنسية والمغربية ومجموعة من المتخصصين.

وأقيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بدورته الأولى في شهر ديسمبر الماضى، مابين المسرح الصغير ومركز الابداع الفني وسينما الحضارة بدار الاوبرا المصرية، وشهد المهرجان عروض 23 فيلما من 10 دول من دول الفرنكوفونية وهي هي مصر، فرنسا، كندا، السنغال، المغرب، تونس، الامارات، لبنان، بوركينافاسو، انجلترا، بالإضافة إلي عدد من الأنشطة والورش السينمائية منها الجلسة النقاشية "مصر و50 عاما من الفرنكوفونية" والتي حضرها كل من السفير خالد عارف الوزير المفوض مدير شئون الفرانكوفونية بوزارة الخارجية، والدكتورة مروة الصحن مدير مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية، والناقد صلاح هاشم، والمنتجة ماريان خوري، كما أقيم حوار عن فن التمثيل مع الفنان أحمد كمال والذي سجل حضورا كثيفا.