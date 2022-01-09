صاحبة المنصب القضائي الأعلي في مصر.. وفاة تهاني الجبالي بفيروس كورونا (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - توفيت منذ قليل المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقلها لمستشفى العجوزة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على المستشارة تهاني الجبالي، بعد صلاة الظهر اليوم الأحد في مسجد عوارة بطنطا بمحافظة العربية.

وأعلن معتز سامي زوج ابنة شقيقها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الوفاة قائلا: “توفيت إلى رحمة الله تعالى المستشارة تهاني الجبالي، عمة زوجتي.. انا لله وإنا اليه راجعون”.

فيروس كورونا

كانت المستشارة السابقة بالمحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي، قد أصيبت بفيروس كورونا.

وتم نقلها قبل أيام لإحدى غرف العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية، وعزلها بأماكن العزل المخصصة.

المستشارة بالمحكمة الدستورية العليا السابقة، كانت حالتها حرجة منذ أيام، بعد اكتشاف إصابتها بكورونا، عقب المسحة التي قامت بها، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى العجورة، ولكنها مع الوقت تحسنت حالتها، وتم نقلها إلى الرعاية المركزة.

وفي آخر تصريح لها قبل إصابتها بفيروس كورونا، أشادت المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بالمبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، حول الاهتمام بضرورة الوعي.

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق

ولدت المستشارة تهانى محمد الجبالى في 20 نوفمبر 1950، وهى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التى احتلت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.

بعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عاما وهى محامية لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية، تم انتخابها كأول عضوه فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب فى هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944 م.

وبعدها تولت لجنة المرأة فى الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة (مناهضة العنصرية والصهيونية) بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية فى مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.

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