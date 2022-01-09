طلب زواج عرفي ومنح واحدة شقة واشترى مايوهات بكيني.. اعترافات ضحايا محمد الاَمين

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت التحقيقات النيابة العامة، أن رجل الأعمال محمد الأمين، قام باستغلال ضعف الفتيات اليتيمات من نزيلات دار أيتام مملوكة له في بني سويف وتم التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريضهن على ارتكاب تلك النوعية من الجرائم، وقالت إن المتهم قام أيضا بهتك عرض عدد من الفتيات داخل الدار بالقوة وتهديدهن بسبب كونه مِمَّن له سلطة عليهن وعرض حياتهن للخطر.

أسبوع في فيلا الساحل الشمالي

أكد عدد من الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن بقيام المتهم محمد الأمين بهتك عرضهن دون رضائهن، واصطحاب بعضهن لفيلته في الساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن والتعدي عليهن جنسيا، وطلب منهن أفعالًا يعاقب عليها القانون.

زواج عرفي

وقالت إحدى الفتيات القاصرات 14 سنة أن المتهم حاول التقرب منها أكثر من مرة وعندما رفضت طلباته جاب ورقة وقال لها امضي على الورقة خلاص هتبقي مراتي، وأكدت ضحية أخرى إن «المتهم كان يشغل الأغاني بعد نوم المشرفين في غرفة الدار ويقول لنا مين يعرف يرقص أحسن من التانية»، وأضافت أخرى أنه ذهب بهن إلى الساحل الشمالي واشتري لهن مايوهات بيكيني.

وكشف مدير غرفة نجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة، أمام النيابة العامة تفاصيل تعرض عدد من الفتيات لهتك عرض بالقوة على يد المتهم رجل الأعمال محمد الأمين، واستمعت جهات التحقيق لشهادة عن تفصيلات البلاغ المقدم منه ضد المتهم، كما استمعت إلى ومدير صفحة أطفال مفقودة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي رصدت استغاثة عدد من الفتيات من المتهم.

تخصيص شقة لفتاة

تقرير الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن واقعة اعتداء محمد الأمين، رجل الأعمال المعروف، على فتيات دور الأيتام الأيدي الأمينة التي أسسها المذكور.

وكشف الخطاب، عن تخصيص محمد الأمين، وحدة سكنية لإحدى الفتيات المقيمة في الدار، والتي تدعى «د.ع»، 18 عامًا، ما يثير الشك والريبة حيال قيامه بذلك.

التحرش الجنسي

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي التي أكدت في تقريرها بشأن ضحايا المتهم محمد الأمين معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وأنهن مصابين بصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، وسألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين في كتابة تقارير بحالة المجني عليهن، أكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، بسبب تعرضهن للتحرش الجنسي في داخل الدار.

هتك عرض في دار الإيتام

كانت النيابة العامة قد تلقت في 10 ديسمبر الماضي بلاغًا من المجلس القومي للأمومة بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك محمد الأمين عرض فتيات مقيمات بدار أيتام قام بتأسيسها في محافظة بني سويف، وهو ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة مكتب النائب العام في ذات التوقيت، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وطالبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

التعدي الجنسي

وأكدت التحريات صحة ارتكاب محمد الأمين هتك عرض والتعدي الجنسي على فتيات، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فقررت النيابة العامة بضبط المتهم وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر كل الاتهامات التي نُسِب إليه، وتواصل النيابة العامة في الاستماع إلى أقوال عدد من الفتيات المجني عليهن في الواقعة.

غلق دار الأيتام

وفي 24 نوفمبر 2021، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، غلق دار الأيدي الأمينة للفتيات أطفال بلا مأوى، الواقعة في محافظة بني سويف، وسحب الفتيات المقيمات فيها وإلحاقهم بإحدى مؤسسات الدفاع الاجتماعي الأخرى، بعد تلقي الوزارة عددًا من البلاغات والشكاوى تفيد بوقوع انتهاكات للفتيات بالدار من قبل محمد الأمين والتعدي عليهم جنسيًا.

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