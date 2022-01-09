”الغزالة رايقة” تحقق 25 مليون مشاهدة

تواصل أغنية «الغزالة رايقة» للنجم كريم محمود عبد العزيز والطفل محمد أسامة، النجاح وحصد المشاهدات منذ طرحها، وباتت الأغنية الأشهر التي يشاركها رواد مواقع التواصل الاجتماعى عبر حساباتهم الرسمية بفيديوهات مختلفة، خاصة عبر موقع «فيسبوك». وحققت أغنية «الغزالة رايقة» وهى الأغنية الدعائية لفيلم «من أجل زيكو» في 15 يوما فقط منذ طرحها حتى اليوم ، نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ25 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير، ومواقع التواصل انستجرام و تيك توك.

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