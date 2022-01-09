تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان تحقق 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب

عاد النجم بهاء سلطان إلى الساحة الفنية بقوة من جديد بعد غياب دام لفترة ليست بقليلة وذلك بعد إنهاء خلافته بشكل نهائي مع المنتج نصر محروس التي استمرت إلى سنوات بسبب ألبوم "سيجارة".
وحققت أغنيات ألبوم بهاء سلطان "سيجارة" نجاحا كبيرا من حيث المشاهدات المرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهما "ماتيجي ادلعك"، " ليالي طويلة"، "عاملين الصح"
تجاوزت أغنية “تعالى أدلعك” أحدث أغنيات النجم بهاء سلطان حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 5 مليون و900 ألف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها.
أغنية "تعالى أدلعك" كلمات: عزيز الشافعي، ألحان: عزيز الشافعي، تسجيل صوتي: أكرم عادل، ميكس والماستر بـإستوديو إم ساوند ۲: أمير محروس، رؤية فنية: نصر محروس، إنتاج: فري ميوزيك - نصر محروس.
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