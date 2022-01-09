13 يناير.. حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا في السعودية

يستعد النجم الإماراتي حسين الجسمي، لإحياء حفلا غنائيا ضخما بالمملكة العربية السعودية وذلك يوم الأربعاء المقبل المقابل 13 يناير المقبل. ومن المقرر أن يشارك حسين الجسمي في الحفل المطربة العراقية أصيل هميم ويقام الحفل ضمن فعاليات جلسات العاذرية، وطرحت أسعار تذاكر الحفل للجمهور بأسعار تبدأ من ١٢٥٠ ريال سعودي للشخص شاملة موقف السيارات، ولابد من حجز جلسة كاملة وليس شخص بمفرده والجلسة تستوعب من 5 حتى 9 أشخاص.

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