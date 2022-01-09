وزيرة الثقافة تنعى المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا ومقرر لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة

عبد الدايم : الراحلة احدى اهم حارسات القانون وأول امرأة تتولى منصب قضائى في العصر الحديث

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا ومقرر لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو لجنة القانون به سابقا والتى غيبها الموت فجر اليوم الاحد 9 يناير عن عمر يناهز 71 عام اثر اصابتها بفيروس كورونا وقالت ان الراحلة احدى اهم حارسات القانون وأول امرأة تتولى منصب قضائى في العصر الحديث مؤكدة انها دافعت بقوة عن الكثير من الحقوق الدستورية للمواطن المصرى ووجهت العزاء لاسرتها واصدقائها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته .

يذكر ان المستشارة تهانى الجبالي ولدت فى 20 نوفمبر 1950 وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث ، تخرجت فى كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري ، عملت بالمحاماة لمدة 30 سن ، تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م ، تولت لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب ، تم انتخابها دورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة وتم تعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية فى 2003 ، حصلت على أكثر من 30 وسام ودرع تكريمي، أبرزها درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي، درع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 2003، درع العيد الخمسيني لاتحاد المحامين العرب عام 1999، درع الاتحاد النسائي التقدمي عام 2000 م، درع منظمة المرأة العربية عام 2004 م.

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