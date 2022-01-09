الليلة.. حفل مناقشة وتوقيع ”متاهة الإسكندرية” بمكتبة البلد

تستضيف مكتبة البلد حفل مناقشة وتوقيع رواية "متاهة الإسكندرية" للكاتب علاء خالد. الرواية صادرة عن دار الشروق، يناقشه كلاً من الكاتب والشاعر إبراهيم داوود، والكتابة والناقدة عبلة الرويني، وذلك يوم الأحد الموافق ٩ يناير الساعة السابعة مساءً.

ولد الكاتب علاء خالد بالإسكندرية عام 1960 وتخرج من كلية العلوم قسم كيمياء حيوية- جامعة الإسكندرية عام 1982، شاعر وروائي مصري وكاتب في جريدة التحرير وجريدة أخبار الأدب والمشرف العام وأحد مؤسسي مجلة أمكنة في الإسكندرية. منذ صدور ديوانه الأول في بداية التسعينيات، اعتبر أحد الأسماء الأساسية في تاريخ قصيدة النثر في جيلى الثمانينيات والتسعينيات، وصدرت له ستة دواوين شعرية أخرى، وثلاثة كتب نثرية. صدرت روايته الأولى بعنوان "ألم خفيف كريشة طائر تنتقل بهدوء من مكان لآخر" عن دار الشروق عام 2009.

دخل الجيش كضابط احتياط وظل به حتى سنة 1986 وعمل موظفاً في شركة حتى سنة 1989. بدأ طريقه الأدبي في الثمانينات وتزوج من الفنانة التشكيلية والمصورة الفوتوغرافية سلوى رشاد سنة 1995. اشتهر بديوانه الأول الجسد عالق بمشيئة حبر في عام 1990 الذي يكشف فيه عن تجارب طفولته. ومن بين الأعمال النثرية التي صدرت له حتى الآن يمكن الإشارة بصورة خاصة إلى كتابه خطوط الضعف الذي صدر في عام 1995 والذي يقيم فيه علاء خالد علاقة بين عناصر أوتوبيوجرافية وبين لحظات تاريخية لواحة سيوة.

له سبع مجموعات شعرية وأربع روايات وثلاث كتب نثرية . من أشهر أعماله كتاب "مسار الأزرق الحزين، و رواية بيت الحرير، ورواية متاهة الإسكندرية .

يكتب في الصحافة منذ عام 2007 ما بين جرائد: الوفد – البديل – أخبار الأدب، الأخبار المصرية- التحرير، بوابة الحضارات التابع لمؤسسة الأهرام. ينشر ويحرر مجلة " أمكنة" مع الفنانة والمصورة الفوتوغرافية سلوى رشاد. والمجلة صدر أول عدد منها سبتمبر 1999 وهي مجلة تعنى بثقافة المكان، وقد صدر منها إثنى عشر عددا حتى الآن، والعدد الأخير رقم 12 تحت عنوان " حيوات بديلة".