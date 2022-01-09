هذه الأطعمة الرخيصة الثمن المتوفرة في الأسواق توسّع الشرايين وتجنب النوبات القلبية - تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - سيطر الرعب على الكثير من المصابين بأمراض القلب والشرايين، خاصة مع انتشارها بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، فإن الأطباء ينصحون بأنواع معينة من الأغذية بإمكانها ان توسع الشرايين، وتبعد الإصابة بالحلطات.

وذكر موقع «فوود وورد» أن هناك 10 أطعمة لهم مفعول السحر في توسعة الشرايين، وهي في :

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١- البروكلي، فهو في المقدمة، حيث يعمل على إزالة السموم الطبيعية من مجرى الدم في الجسم. ولأنه يحتوي على الألياف الصحية، إضافة إلى خفض ضغط الدم.

٢- الجوز ثاني هذه الأطعمة هو الجوز لأنه غني بالمغنيسيوم، وبالتالي يقلل تراكم الترسبات في الشرايين. كما أنه مليء بالأحماض الدهنية التي تكافح متراكم الكوليسترول السيئ.

٣- الحبوب الكاملة: وأوصت جمعية القلب الأمريكية بالحبوب الكاملة لافتة أنها تقلل تحسن الكولسترول الجيد. ويعد الأرز البني أبرز هذه الحبوب.

٤- السبانخ فهي الأغنى بالبوتاسيوم، وتمنع انسداد الشرايين وتخفض ضغط الدم.

٥- زيت الزيتون، يعد علاجًا فعالًا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة وأحماض الأولييك غير المشبعة، ويوفر نظامًا صحيًا للدورة الدموية.

٦- الكركم، ثم ياتي الكركم الذي يتميز بكفاءته العالية في إصلاح تلف جدران الشريان، بسبب قدرته الفائقة على مقاومة الالتهابات ومنع الترسبات في الدم.

٧- الأفوكادو، وإذا كان الأفوكادو يعمل على تقليل الكولسترول السيئ، وكذلك يخفض ضغط الدم بسبب غناه بفيتامين E.

٨- السمك، فإن السمك يقلل تراكم الترسبات في الشرايين، ومستويات الدهون الثلاثية، ويعالج التهاب الأوعية الدموية.

٩- البطيخ، كما أن البطيخ الخيار الأفضل لمد الجسم بأكسيد النيتريك، الذي يخفض ضغط الدم ويقلل الالتهابات، ويحسن عمل الشرايين.

١٠- الثوم، فإن الثوم معروف بدوره الفعال في إذابة أي ترسبات في الأوعية الدموية.