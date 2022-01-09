واصل فيلم «الجريمة»، للنجم أحمد عز، تصدره الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري، وذلك بعد أن حقق أمس إيرادات بلغت مليونا و750 ألف جنيه ليعتلي الفيلم المركز الأول للأفلام المعروضة بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم «من أجل زيكو» للنجم كريم محمود عبدالعزيز.
وجمع فيلم «الجريمة» حتى الآن إيرادات بإجمالي 8 ملايين و500 ألف جنيه، فى أربعة أيام عرض فقط، حيث يتنافس بين 8 أفلام سينمائية جديدة تم طرحها مؤخرًا بدور العرض المصرية ضمن أفلام موسم رأس السنة الذي انطلق قبل أيام.
وتدور أحداث فيلم "الجريمة" في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من: أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، منة شلبي، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، ميرنا نورالدين، ناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبدالخالق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”الجريمة” يواصل تصدره الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.