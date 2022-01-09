”الجريمة” يواصل تصدره الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري

واصل فيلم «الجريمة»، للنجم أحمد عز، تصدره الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري، وذلك بعد أن حقق أمس إيرادات بلغت مليونا و750 ألف جنيه ليعتلي الفيلم المركز الأول للأفلام المعروضة بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم «من أجل زيكو» للنجم كريم محمود عبدالعزيز.

وجمع فيلم «الجريمة» حتى الآن إيرادات بإجمالي 8 ملايين و500 ألف جنيه، فى أربعة أيام عرض فقط، حيث يتنافس بين 8 أفلام سينمائية جديدة تم طرحها مؤخرًا بدور العرض المصرية ضمن أفلام موسم رأس السنة الذي انطلق قبل أيام.

وتدور أحداث فيلم "الجريمة" في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من: أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، منة شلبي، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، ميرنا نورالدين، ناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبدالخالق.