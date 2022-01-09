نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت سلمى أبو ضيف، في الصورة وهي تستمتع بالشتاء، مما نال إعجاب متابعيها. وشاركت سلمي أبو ضيف، مؤخرًا في حفل افتتاح طريق الكباش بمعبد الأقصر، حيث شاركت في فيلم وثائقي عُرض ضمن الفعاليات التي شاهدها الملايين عبر العالم، وكشف الفيلم للعالم عن جمال الحضارة المصرية القديمة، في معبد الأقصر، الذي يُعد أكبر معبد مفتوح في العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلمى أبو ضيف تستمتع بالشتاء من أحدث ظهور عبر الانستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.