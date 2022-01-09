شاهد.. حريق منزل سهير رمزى.. والفنانة تعلق: قدر الله وما شاء فعل

كشفت الفنانة سهير رمزى عن تعرض منزلها لحريق، صباح اليوم، نتج عنه تلفيات في المنزل، ولكن لم يصب أي أحد بأذى نتيجة الحادث.
ونشرت سهير رمزى عبر حسابها على إنستجرام، فيديو لآثار الحريق الذى نشب في منزلها، وعلقت عليها: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل، حريق بالمنزل اليوم صباحا".
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