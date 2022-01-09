الفنانة شذى تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا من خلال حسابها “فيسبوك”



أعلنت الفنانة شذى إصابتها بفيروس كورونا من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت شذى :" الحمد لله بعد جرعتين vaccine لتاني مرة خلال 6 شهور positive corona و السليم بجد يحافظ على نفسه لأن الألم لا يحتمل والموضوع مش سهل خالص ..الحمدلله".

وأضافت شذى :"إيجابي corona أي حد إتعامل معايا الفترة اللي فاتت يطمن على نفسه ربنا يعديها على خير يارب".

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